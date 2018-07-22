Filistinli
direniş hareketleriyle İsrail
arasında önceki gün sağlanan ateşkes, dün İsrail'in bombalı saldırısıyla ihlal edildi. İsrail Gazze
'nin doğusundaki Hay El-Zeytun'da Hamas
'a ait bir gözlem noktasını tank atışıyla vurdu. Can kaybı hakkında açıklama yapılmadı. Gazze'de halkın 17'nci cuma gösterileri sırasında İsrail, savaş uçakları ve tanklarla saldırmış, 4 Filistinli şehit olmuştu. Türk
bayrağıyla son yolculuğuna uğurlanan Muhammed Şerif Bedvan'ın cenazesi kılınan namazın ardından kentteki mezarlıkta toprağa verildi. Bedvan'ın ailesine "Şehit olursam beni Türk bayrağıyla defnedin" dediği öğrenildi.