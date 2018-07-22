Bosna’da 7 bin kurban hâlâ kayıp

Bosna Hersek
'te 1992-1995 arasında yaşanan savaşın üzerinden 20 yılı aşkın süre geçmesine rağmen 7 binden fazla kişinin cesedine hâlâ ulaşılamadı. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Basın Sözcüsü Lejla Cengic, toplu mezar kazılarında bulunan 2 bin kemik kalıntısının kimlik tespitinin yapılamadığını belirtti. Cengic, "Bazı kemik kalıntıları tamamen yok edildi. Kayıp kişilerden bazıları asla bulunamayacak" dedi.
Ülke genelinde 32 binden fazla kayıp bulunduğuna dikkati çeken Cengic, "25 bin 500 kişinin kemik kalıntılarına ulaştık. Bunlardan 2 bin kemiğin kimlik tespiti henüz yapılamadı. Bosna Hersek genelinde 7 bin 175 kişinin cesedine ise hâlâ ulaşılamadı" diye konuştu.