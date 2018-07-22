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Komünizm sından çıkarılıyor

'nın yeni sında "komünizm" kavramı yer almayacak. tasarısı devlet başkanına yaş haddi getiriyor, görev süresini de sınırlıyor.

Giriş Tarihi: 22.7.2018 16:03 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 16:17
Komünizm Küba anayasasından çıkarılıyor

Yeni sı parlamentoda görüşülmeye başlandı. nın 1976 yılında Sovyetler Birliği döneminden kalma anayasanın yerini alıp siyasi ve ekonomik değişiklikleri yansıtması ve tek partili rejimin geleceğini garanti altına alması amaçlanıyor.

Yeni anayasada sosyalist ekonomik sistemin bir nebze gevşetilmesi planlanıyor. Devlet Konseyi Genel Sekreteri Homero Acosta özel mülkiyete izin verileceğini ve ekonomik reformlar doğrultusunda canlanan küçük işletmelerin hukuki statüsünün güçlendirileceğini söyledi. Yeni anayasa 'nin önderliğini garanti altına alacak ve bundan böyle "komünist toplum" yaratmak yerine sosyalizmin oturtulmasına çalışılacak.

"MAKSİMO" LİDERLİK KALKIYOR

Fidel ve Raul Castro kardeşlerin 60 yıllık mutlak hâkimiyetinden sonra kuvvetler ayrılığına daha fazla yer verilmesi de yeni anayasada öngörülüyor. Bundan böyle devlet başkanının yanında bir de hükümet başkanı olacak. Bunun için başbakanlık ihdas edilecek. Devlet başkanı bundan böyle devlet konseyi ve bakanlar kuruluna başkanlık etmeyecek. En yüksek yürütme organı olan devlet konseyinin başkanlığını parlamento başkanı üstlenecek.

Yeni Küba anayasası devlet başkanının yaş ve görev süresini de sınırlandırıyor. Devlet başkanı göreve başladığında 60 yaşından gün almamış olacak ve beşer yıldan azami iki dönem bu görevde kalabilecek. Anayasa reformu parlamentoda onaylandıktan sonra halkoylamasına sunulacak.

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Komünizm Küba anayasasından çıkarılıyor
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