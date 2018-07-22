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Rus kanocular rekor için ’de

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Giriş Tarihi: 22.7.2018
Rus kanocular rekor için Karadeniz’de
Rus kano ekibi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için 'dan 'e açıldı. Soçi Limanı'ndan Trabzon'a üç yat ve bir kano ile gelen sporcular, tek seferde en uzun yolculuğu yaparak rekor kırmak için son hazırlıklarını tamamladı. Kanocular, hava durumu verilerinin değerlendirilmesinin ardından akşam saatlerinde yola çıktı. Trabzon Limanı'nda yolculuk öncesi açıklama yapan takım kaptanı Sergey Melikav, takımlarında 12 sporcunun yer aldığını ve 4 kişiden oluşan her takımın ayrı ayrı 12 saat yolculuk yapacağını belirtti. 6 aydır çalıştıklarını belirten Malikav, Soçi- Trabzon arasındaki 300 kilometrelik mesafenin en uygun güzergah olduğunu kaydetti. Ekibe 'dan gelen yabancı basın ve sağlık ekibi de eşlik edecek.
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Rus kanocular rekor için Karadeniz’de
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