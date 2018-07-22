Suriyeliler geri dönüyor

Suriye
'nin
güneyindeki Kuneytra ilindeki askeri muhalifler ile Beşar Esad
rejimi arasında varılan anlaşma gereği bölgeden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan ilk tahliye konvoyu dün İdlib
iline ulaştı. Hama'ya 40 otobüsle varan en az bin 500 kişi, İdlib'deki geçici barınma merkezlerine götürüldü. Kuneytra'dan tahliyelerin devam etmesi bekleniyor. Rejim ve destekçilerinin 20 Haziran'da Rusya
'nın hava desteğiyle ilk olarak Dera'ya askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Dera'da kalıcı ateşkes ve tahliye anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı. 15 Temmuz'da ise Dera'daki askeri muhalif ve sivilleri taşıyan 700 kişilik ilk tahliye konvoyu İdlib'e hareket etmişti. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre yılın ilk altı ayında Suriye içinde yaklaşık 750 bin kişi yaşadıkları yerlere geri döndü.