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liler geri dönüyor

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Suriyeliler geri dönüyor
'nin güneyindeki Kuneytra ilindeki askeri muhalifler ile rejimi arasında varılan anlaşma gereği bölgeden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan ilk tahliye konvoyu dün iline ulaştı. Hama'ya 40 otobüsle varan en az bin 500 kişi, İdlib'deki geçici barınma merkezlerine götürüldü. Kuneytra'dan tahliyelerin devam etmesi bekleniyor. Rejim ve destekçilerinin 20 Haziran'da 'nın hava desteğiyle ilk olarak Dera'ya askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Dera'da kalıcı ateşkes ve tahliye anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı. 15 Temmuz'da ise Dera'daki askeri muhalif ve sivilleri taşıyan 700 kişilik ilk tahliye konvoyu İdlib'e hareket etmişti. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre yılın ilk altı ayında Suriye içinde yaklaşık 750 bin kişi yaşadıkları yerlere geri döndü.
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Suriyeliler geri dönüyor
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