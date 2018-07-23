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1 yılı 212 günde tüketiyoruz ( nedir?)

Karbon, gıda, lif, toprak ve kereste kaynaklarının tüketilme hızı, yılllık yenilenme hızının 1,7 katına çıktı. Dünya nüfusu 365 günde tüketmesi gereken kaynak miktarını 212 günde tüketir hale geldi. Tüketim miktarının yıl içinde yenilenebilir kaynak kapasitesini aştığı tarihi ifade eden "" bu yıl 1 Ağustos'a denk geliyor.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 15:03
1 yılı 212 günde tüketiyoruz (Dünya Aşım Günü nedir?)

Dünyada doğal kaynakların tüketilme hızı artıyor.

Yeryüzündeki doğal kaynakların tüketilme hızının yenilenme hızını son 40 yılda artan biçimde aştığı bildirildi.

'nın yayımladığı rapora göre, yeryüzündeki karbon, gıda, lif, toprak ve kereste kaynaklarının yıllık tüketimi, yılllık yenilenme hızının 1,7 katına çıktı.

Raporda mevcut tüketim hızıyla dünya nüfusunun 365 günde tüketmesi gereken kaynak miktarını 212 günde tüketir hale geldiği belirtildi.

1960'ların sonunda nüfus artışı ve ortalama tüketimdeki artışla başlayan tüketim-kaynak dengesizliği, son 40 yılda giderek arttı.

DÜNYA AŞIM GÜNÜ

Araştırmacılar, yılın tüketim miktarının yenilenebilir kaynak kapasitesini aştığı tarihi ifade eden ""nün 1969-2018 arasında her yıl biraz daha geriye gittiğine dikkati çekti.

Dünya Aşım Günü 1970'te 29 Aralık'a denk geliyordu. Yani kaynak tüketimi yalnızca 2 günlük bir yenilenme eksiği ortaya çıkarıyordu. Bu tarih, 1980'de 3 Kasım'a, 1990'da 11 Ekim'e, 2000'de 23 Eylül'e ve 2010'da ise 8 Ağustos'a geriledi.

Araştırmacılar, mevcut tüketim hızıyla 2018'de Dünya Aşım Günü'nün 1 Ağustos'a denk geldiğini hesapladı.

Tüketim-kaynak dengesizliğinin gezegeni bir felakete sürüklemekte olduğuna işaret eden Küresel Ayakizi Ağı'nın başkanı ve kurucusu Mathis Wackernagel, "Gezegenimize karşı lanıyoruz. Günümüz ekonomisini yürütmek için gezegenimizin geleceğinden borç alıyoruz. Bu ancak bir yere kadar böyle devam edebilir. Ülkeler, şirketler ve hane halkları giderek içinden çıkamayacakları bir borca batıyorlar." ifadelerini kullandı.

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