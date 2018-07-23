Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > 5’inci Özgürlük filosu Gazze'ye doğru yelken açtı

5’inci Özgürlük filosu 'ye doğru yelken açtı

’in ’ye uyguladığı ablukaya karşı farkındalık uyandırmak amacı ile 15 Mayısta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan ve Avrupanın çeşitli yerlerinde demirleyen 5’inci Özgürlük filosu, Gazze limanına ulaşmak için ’nın ’ından yola çıktı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 00:26 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 00:28
5’inci Özgürlük filosu Gazze'ye doğru yelken açtı

'in 2006 yılından beri 'ye uyguladığı ablukaya karşı uluslar arası farkındalık oluşturmak amacı ile yola çıkan 5'inci Özgürlük Filosu, Gazze Limanı'na doğu yol almak için 'nın 'ından yola çıktı. 15 Mayısta 5 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan filo Avrupa'nın çeşitli limanlarında demir attıktan sonra, varış noktaları olarak belirledikleri Gazze Limanına ulaşmak üzere İtalya kıyılarından yelken açtı.
Filo yolculuğuna başladığı Mart ayından bu yana 15 avrupa limanında demirleyip, gittiği çeşitli ülkelerde Gazze'deki abluka hakkında farkındalık uyandırmaya çalışmıştı. Filo'da dünyanın çeşitli yerlerinden 40 aktivistin bulunduğu biliniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
5’inci Özgürlük filosu Gazze'ye doğru yelken açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN