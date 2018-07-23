Assange’ın iadesinde gizli anlaşma iddiası

WikiLeaks sitesini kurararak birçok farklı coğrafyadan gelen kamusal ve özel sızıntıları internet üzerinden dünyaya yayan ve İngiltere
'deki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınarak 6 yıldır binadan dışarıya adım atamayan Julian Assange'ın tahliye edilmesi için gizli bir anlaşma imzalandığı önesürüldü. Bu ay İngiltere gezisi düzenleyecek olan Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun, Assange'ın İngiltere'ye iadesi konusunda yetkililerle anlaştığı, bu haftaki temasları sırasında nihai anlaşmaya da imza atacağı öğrenildi.