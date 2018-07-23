Dostum’un Kabil’e dönüşünde bombalı saldırı: 14 ölü, 60 yaralı

Afganistan
Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum, bir süredir bulunduğu Türkiye'den dün Kabil'e döndü.
Resmi görevine kaldığı yerden devam edeceği belirtilen Dostum, kendisini Hamid Karzai
Havalimanı'nda karşılayan yetkililerle selamlaştıktan sonra evine gitmek üzere alandan ayrıldı. Dostum'un konvoyunun ayrılmasından hemen ardından havaalanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.
Dostum, intihar saldırısı olduğu anlaşılan patlamada, kendisini koruyan güvenlik görevlilerinden 9'unun öldüğünü söyledi.
Afganistan hükümeti ile varılan uzlaşma uyarınca Dostum'un bir yılı aşkın süredir Türkiye'de olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınadı. Açıklamada, Dostum ve konvoyunda herhangi bir zayiat meydana gelmediği de kaydedildi.
Bu arada taraftarlarıyla bir araya gelen Dostum, Afganistan'a barışın gelmesi için her türlü fedakârlığa hazır olduğunu söyledi.