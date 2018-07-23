Gazzeli 2 bilim adamı ölü bulundu

Gazzeli 2 bilim adamı Pazar gecesi, Cezayir'deki apartman dairelerinde ölü bulundu.

Filistinli kaynaklara göre, Filistin Cezayir Büyükelçiliği, ölü bulunan 2 bilim adamının ailelerine, gaz sızıntısı veya elektrik arızası sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Cezayirli makamlar, bilim adamlarının ölüm sebebini araştırıyor.

FİLİSTİN BİLİM ADAMLARINI İSRAİL'İN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Son aylarda Gazze'de 2 bilim adamı ölü bulunmuştu. Filistin medyası bilim adamının da Hamas'ta önemli görevleri olduğunu ve İsrail'in öldürdüğünü iddia etmişti. Ancak Hamas ile ilişkili oldukları iddiası hiçbir zaman kanıtlanamadı.

Nisan ayında, Malezya'da yaşayan Filistinli bir bilim adamına hareket halindeki bir araçtan ateş edilmiş, bilim adamı hayatını kaybetmişti. Hamas, olaydan sonra İsrail İstihbarat teşkilatı MOSSAD'ı, bilim adamını öldürmekle suçlamıştı.