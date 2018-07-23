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'taki gösterilerde 14 kişi öldü

'ın güneyinde ve elektrik kesintilerini etmek amacıyla başlayan, ardından başkent 'a da sıçrayan gösterilerde şimdiye kadar 14 kişinin öldüğü, 700'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 21:37
Irak'taki gösterilerde 14 kişi öldü

'ın güneyinde ve elektrik kesintilerini etmek amacıyla başlayan, ardından başkent 'a da sıçrayan gösterilerde şimdiye kadar 14 kişinin öldüğü, 700'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak parlamentosuna bağlı İnsan Hakları Komitesi üyesi Fazıl Garravi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 haftadır aralıklarla devam eden gösterilerde 14 kişinin öldüğünü, 470'i güvenlik güçlerinden 742 kişinin yaralandığını söyledi.

Ülkenin güneyindeki olaylar sırasında bazı göstericilerin, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, olay büyük tepki çekmişti.

Bağdat'ta da geçen cuma günü düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleri orantısız güç kullanarak göstericileri dağıtmaya çalışmıştı. Yerel kaynaklar, ara sokaklara kaçmaya çalışan onlarca göstericinin askerler tarafından alıkonulduğunu ve kendilerinden hâlâ haber alınamadığını ifade ediyor.

Güney kentlerinde de onlarca göstericinin Şii silahlı gruplar ve ordu güçleri tarafından alıkonulduğu biliniyor.

Irak'ın güney vilayetlerinde işsizlik sorununa tepki olarak başlayan gösteriler, elektrik kesintileriyle daha da tırmanmıştı. Gösteriler, Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa süre sonra 14 Temmuz'da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

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Irak'taki gösterilerde 14 kişi öldü
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