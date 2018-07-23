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'da sıcaklık rekor seviyede: Can kayıpları artıyor

Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama'da 41,1 derece ölçülen hava sıcaklığı, ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçti. Ülkede ay başından bu yana aşırı ya bağlı rahatsızlıklar nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 15:17
Japonya'da sıcaklık rekor seviyede: Can kayıpları artıyor

'da ay başından beri onlarca kişinin yaşamını yitirdiği dalgası, etkili olmaya devam ediyor.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama şehrinde 41,1 derece ölçülen hava sıcaklığı, ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçti. Sıcaklık ülkenin merkezindeki Nagoya şehrinde 39, başkent Tokyo'da da 37 dereceye kadar çıktı.

Ülkede ay başından bu yana aşırı sıcak havaya bağlı rahatsızlıklar nedeniyle en az 25 kişinin hayatını kaybetti.

AŞIRI SICAKLAR GÜNEY KORE'DE DE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Bu arada sıcak hava dalgasının Güney Kore'de de etkili olmaya başladığı bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, ülkenin kuzey doğusundaki Gangneung şehrinde gündüz en düşük sıcaklık 31 derece ölçüldü. Bunun bu kapsamda ölçülen en yüksek değer olduğu kaydedildi.

Başkent Seul'de de gündüz en düşük sıcaklık, 29 dereceye kadar çıktı.

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Japonya'da sıcaklık rekor seviyede: Can kayıpları artıyor
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