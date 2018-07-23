KDK, Alman Parlamentosuna Özil için mektup gönderecek

KDK'nın bir insan hakları merkezi olduğuna dikkati çeken Şeref Malkoç, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e yapılanların insan haklarına aykırı, ırkçılık ve ayrımcılık olduğunu ifade etti.

AVRUPA MEDENİYETLERİNE İLİŞKİN ESERLERİ YENİDEN OKUSUNLAR

Malkoç, Alman Cumhurbaşkanı, Alman Başbakanı Sözcüsü ve Alman Futbol Federasyonu Başkanının açıklamalarının insan haklarına yönelik saldırı mahiyetinde olduğuna dikkati çekerek, "Bu kişiler lütfen Avrupa medeniyetine ilişkin eserleri yeniden okusunlar." diye konuştu.

İnsan hakları kurumu olarak Almanya Cumhurbaşkanına, Almanya Parlamentosuna, Futbol Federasyonu Başkanı ve bazı basın kuruluşlarına mektup göndereceklerini aktaran Malkoç, "Alman Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonunu, Almanya İnsan Hakları Kurumunu ve duyarlı olan kişi ve kurumları tavır almaya çağıracağız." ifadesini kullandı.

Malkoç, Mesut Özil'in tavrına da teşekkür ederek, "Üzülme, eninde sonunda iyilik ve insani değerler kazanacaktır." dedi.