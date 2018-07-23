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Kıbrıs'ta ...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Ada'daki temaslarına başladı. Kıbrıs'a dün gelen ve BM yetkililerinden brifing alan Lute, bugün sabah Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüştü. Öğleden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmek üzere KKTC'ye gidecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Akıncı ile görüşmek üzere Kıbrıs'a gidecek.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 12:55
Kıbrıs'ta Kritik Görüşme...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Ada'daki temaslarına başladı. Kıbrıs'a dün gelen ve BM yetkililerinden brifing alan Lute, bugün sabah Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüştü.

EYLÜL AYINA KADAR KIBRIS RAPORU HAZIRLANACAK

Rum 'nda Jane Holl Lute ile Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmede sadece görüntü alınmasına izin verildi. Lute, öğlenden sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek. Liderlerin Kıbrıs konusundaki son pozisyonlarını not edecek Lute'nin, Eylül ayına kadar Kıbrıs raporu hazırlayacağı belirtildi.


Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu akşam KKTC'ye gelecek. Çavuşoğlu, yarın Akıncı ve KKTC'li siyasi parti liderleriyle bir görüşme yapacak. Bakan Çavuşoğlu, KKTC'deki temaslarının ardından Azerbaycan'a geçecek.

44. yıl dönümünde Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi görüntüleri

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Kıbrıs'ta Kritik Görüşme...
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