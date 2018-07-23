Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasına tepkiler

Uğradığı ırkçılık ve baskı yüzünden Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e Almanya'da yaşayan Türkler destek verdi.

Alman Milli Takımı'nda 2009'dan bu yana 92 kez forma giyen ve 23 gol atan Özil ile gurur duyduklarını ifade eden Türkler, ülkede her alanda gizli ya da açık ırkçılığın yaşandığını, bu ırkçılığın futbola da bulaşmasından üzüntü duyduklarını söyledi.

"KAYBEDEN IRKÇILAR"

Köln'de yaşayan Ceylan Taşkale, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Özil'in bu kararı vermesiyle kaybedenin ırkçılar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mesut Özil ırkçılara iyi bir gol attı. Şu an herkes onu destekliyor. Mesut hakkında bazı kesimler şu an biraz kırıcı konuşuyorlar ama bence bu belli bir süre sonra geçip gidecek ama kaybeden Alman futbolu olacak. Benim başımdan bizzat geçmedi ama Almanya'da çoğu alanda gizli ırkçılık var. Konu ırkçılık olunca bu ırkçılığın karşısında durmak lazım ki ırkçılık çoğalmasın."

Köln'de satış elemanı olarak çalışan Aydoğan Akkuş, Özil'in Alman Milli Futbol Takımı'nı bırakmasının arkasında gereksiz yere uğradığı baskı ve ırkçılık olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA'DA ÖZELLİKLE TÜRK FUTBOLCULARA KARŞI IRKÇILIK VAR

Akkuş, "Türkiye'de o kadar çok Alman futbolcu ve teknik direktör çalıştı. Hiçbiri ırkçılığa maruz kalmadı. Almanya'da bilhassa Türk futbolculara karşı ırkçılık var." diye konuştu.

Almanya'da hem iş yerlerinde hem de başka alanlarda ırkçılıkla karşılaşıldığını belirten Akkuş, "Türk kökenli Alman vatandaşı olsa dahi ismine bakılarak ırkçılığa maruz kalınabiliyor. Bu olay Alman futboluna olumsuz yansıyacak ve Alman futboluna çok şey kaybettirdi." dedi.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel'in milletvekilliği yaptığı dönemde de aşırı sağcı söylemlerinin olduğunu hatırlatan Akkuş, Grindel'in bu durumda zaman kaybetmeden istifa etmesi gerektiğini bildirdi.

FEDERASYON KENDİNİ SAVUNDU

Bu arada DFB ise sosyal medyada yaptığı açıklamada kendilerine yönelik yöneltilen ırkçılık suçlamalarını kabul etmedi.

Federasyonun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mesut'un katkısı büyük, ona minnettarız ama ırkçılık suçlamalarını kabul etmiyoruz." ifadesine yer verildi.

ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için eleştirilen Özil'in milli takımı bırakma kararı ülke gündeminin bir numaralı maddesi haline geldi.

Özil'in kararı, ülkedeki siyaset ve spor camiasının yanı sıra Almanya'daki sosyal medya kullanıcıları arasında da yoğun biçimde tartışılmaya devam ediliyor.

Söz konusu karar, ülkedeki çok sayıdaki futbolseveri üzerken, birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla başarılı futbolcuya destek veriyor.