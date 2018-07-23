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Güneş'e "kaşif" gönderiyor

ABD Havacılık ve Dairesi (), ağustos ayı başında gizemlerini çözmek umuduyla Güneş'e keşif aracı gönderiyor

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 15:41
NASA Güneş'e kaşif gönderiyor

ABD Havacılık ve Dairesi (), ağustos ayı başında gizemlerini çözmek umuduyla Güneş'e keşif aracı gönderiyor.

NASA'dan yapılan açıklamada, Parker Solar Probe () adı verilen otomobil büyüklüğündeki aracın, 6 Ağustos'tan sonra Delta 4 roketiyle fırlatılacağı bildirildi.

GÜNEŞ'İN ÇEVRESİNDE 24 TUR

Parker Güneş Kaşifi'nin, yıldızın korona adı verilen milyon derecelik atmosferinde Güneş'in çevresini 24 kez dönmesi planlanıyor.

Keşif aracının, Güneş'i bugüne kadar insan yapımı herhangi bir objeden daha yakından inceleyeceği belirtildi. Aracın görevleri arasında güneş rüzgarının hızlanmasının, yıldızdan devamlı dışarı madde akışının ve koronadaki çok yüksek sıcaklığın gizemini çözmeye çalışmak yer alıyor.

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Kaşifin, Güneş'in aktif parçacıklarının hızlanmasının ardında yatan mekanizmanın anlaşılmasına yardım etmesi de bekleniyor. Güneş'in aktif parçacıkları, yıldızdan fırlayarak uzaklaştıklarında ışık hızının yarısından fazlasına erişiyor.

adamları, aracın ısıyı kesen kalkanının, görevi mümkün kılacağını ifade ediyor.

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NASA Güneş'e "kaşif" gönderiyor
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