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’dan ABD’ye suçlaması

, ABD’nin ’nin güneybatısındaki gerilimi azaltma bölgesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 00:37
Rusya’dan ABD’ye Suriye suçlaması

, ABD'nin 'nin güneybatısındaki gerilimi azaltma bölgesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında yapılan telefon görüşmesi sonrasında ABD tarafının Rusya'yı suçladığı hatırlatıldı.

ABD'nin, Suriye'nin güneybatısında gerilimi azaltma bölgesinde Rusya'yı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekte durumun tam tersi olduğunu vurgulamak isteriz. Aylardır güneybatı gerilimi azaltma bölgesinde ılımlı muhaliflerin ve El-Nusra terör örgütlerinden ayrılması için Washington tarafından hiç bir şey yapılmadı."

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Rusya’dan ABD’ye Suriye suçlaması
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