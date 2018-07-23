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Rusya'dan 'e sürpriz ziyaret

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün 'sürpriz' bir şekilde 'e ziyaret yapacağını açıkladı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'da, haftalık olağan kabine toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Lavron'un ziyaret için İsrail'e geleceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 15:06
Rusya'dan İsrail'e sürpriz ziyaret

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün 'i ziyaret edecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un resmi ziyaret kapsamında bugün İsrail'e geleceğini belirtti.

Netanyahu, konuk dışişleri bakanıyla bir görüşme gerçekleştireceklerini ve görüşmenin ana gündem maddesinin olacağını söyledi.

Kabinede yaptığı açıklamada ülkesinin Suriye ile 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'na bağlı kalmaya devam edeceğini belirten Netanyahu, "İsrail, ve onun 'uydularının' Suriye'de askeri üs kurma girişimlerine karşı gerekli adımları atacaktır." diye konuştu.

Netanyahu ile Lavrov arasındaki görüşmede Suriye'deki İran ve Hizbullah varlığının da gündeme gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Lavrov'a Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un da eşlik edeceği öğrenildi.

Lavrov dün de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin güneyindeki olaylar, terörle mücadele gibi bazı konuları ele almıştı.

SON 6 AYDA 3 KEZ GÖRÜŞTÜLER

Başbakan Netanyahu, son altı ayda 3 kez Rusya Devlet Başkanı ile görüşürken, ikili arasındaki en son görüşme 11 Temmuz'da Moskova'da gerçekleşmişti.

Görüşmede Netanyahu, Putin'e İran'ın Suriye'den ayrılması gerektiği ve İsrail'in her türlü ihlale karşı sınırlarını korumaya devam edeceği mesajlarını vermişti.

Ziyaretin ardından Moskova'dan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Netanyahu, Suriye'deki rejim lideri Beşşar Esed ile sorunlarının olmadığını, İsrail'in Suriye'deki İran, Hizbullah ve varlığından rahatsız olduğunu dile getirmişti.

Putin ve Netanyahu cuma günü telefonla görüşmüş, iki lider Ortadoğu'daki son gelişmeleri ve Suriye krizinin çözümüne dair sıkıntıları ele almıştı.

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Rusya'dan İsrail'e sürpriz ziyaret
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