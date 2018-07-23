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'de 87 Eş-Şebab militanı öldürüldü

’de askeri üsse düzenlenen saldırıda, terör örgütü Eş-Şebab'ın 87 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 16:56
Somali'de 87 Eş-Şebab militanı öldürüldü

Enformasyon Bakanı Yardımcısı Aden Isak Ali, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde Barasangoni bölgesindeki askeri üsse bu sabah bombalı ve silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Ali, çıkan da Eş-Şebab üyesi 87 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırıda militanların iki bomba yüklü araç kullandığını ifade eden Ali, saldırganların Somali askerleri sayesinde püskürtüldüğünü dile getirdi.

Ali, ayrıca çatışmada 5 Somali askerinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen terör örgütü Eş-Şebab ise olayda 27 askerin öldürüldüğünü ileri sürdü.

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Somali'de 87 Eş-Şebab militanı öldürüldü
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