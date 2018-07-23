Son Dakika: Erbil'de valiliğe intihar saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil'de Valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 1 polis yaralandı.
ELİNDE AĞIR SİLAH BULUNAN 3 KİŞİ VALİLİK BİNASINA ATEŞ AÇTI
Olay yerindeki AA muhabiri, ellerinde ağır silahlar bulunan 3 kişinin valilik binasına girdiğini ve etrafa ateş açtığını belirtti. Açılan ateş sonucu Valilik binasını koruyan bir polis yaralandı.
Öte yandan içeride gizlenen saldırganların Valilik personelini rehin aldığı iddia edildi. Bina çevresinde yüksek güvenlik önlemleri alınırken, içeriden hala silah sesleri geliyor. Erbil Valiliğini basan silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışma, bina içerisinde devam ediyor.
SALDIRGANLARDAN BİRİ İNTİHAR SALDIRISINDA BULUNDU
Erbil'den gelen son dakika bilgisine göre saldırganlardan birinin intihar saldırısı düzenlediği belirtildi.
Erbil'de Valilik binasına silahlı saldırı