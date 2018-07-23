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: 'de valiliğe saldırısı

Haberi: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan 'de Valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 1 polis yaralandı. Gelen son dakika bilgisine göre saldırganlardan birinin saldırısı düzenlediği belirtildi.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 11:03

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan 'de Valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 1 polis yaralandı.

ELİNDE AĞIR SİLAH BULUNAN 3 KİŞİ VALİLİK BİNASINA ATEŞ AÇTI

Olay yerindeki AA muhabiri, ellerinde ağır silahlar bulunan 3 kişinin valilik binasına girdiğini ve etrafa ateş açtığını belirtti. Açılan ateş sonucu Valilik binasını koruyan bir polis yaralandı.

Öte yandan içeride gizlenen saldırganların Valilik personelini rehin aldığı iddia edildi. Bina çevresinde yüksek güvenlik önlemleri alınırken, içeriden hala silah sesleri geliyor. Erbil Valiliğini basan silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışma, bina içerisinde devam ediyor.

SALDIRGANLARDAN BİRİ İNTİHAR SALDIRISINDA BULUNDU

Erbil'den gelen bilgisine göre saldırganlardan birinin saldırısı düzenlediği belirtildi.

Erbil'de Valilik binasına silahlı saldırı

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Son Dakika: Erbil'de valiliğe intihar saldırısı
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