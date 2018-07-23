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: Erbil'de Valilik binasına silahlı saldırı

'nde () yer alan Erbil'de Valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 1 polis yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 09:26

'nde () yer alan Erbil'de Valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 1 polis yaralandı.

ELİNDE AĞIR SİLAH BULUNAN 3 KİŞİ VALİLİK BİNASINA ATEŞ AÇTI

Olay yerindeki AA muhabiri, ellerinde ağır silahlar bulunan 3 kişinin valilik binasına girdiğini ve etrafa ateş açtığını belirtti. Açılan ateş sonucu Valilik binasını koruyan bir polis yaralandı.

Öte yandan içeride gizlenen saldırganların Valilik personelini rehin aldığı iddia edildi.

Bina çevresinde yüksek güvenlik önlemleri alınırken, içeriden hala silah sesleri geliyor.

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Son Dakika: Erbil'de Valilik binasına silahlı saldırı
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