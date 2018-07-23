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Son Dakika: 'dan 'ye bir tepki daha! "Pompeo'nun açıklamaları ikiyüzlü ve ahmakça"

Son dakika haberi... Sözcüsü Behram Kasımi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran liderlerine yönelik "mafya" benzetmesine sert tepki gösterdi. Kasımi, İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Pompeo'nun ikiyüzlü ve ahmakça sözlerinin propaganda amacı taşıdığı belli" ifadelerini kullandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 13:42
Son Dakika: İran'dan ABD'ye bir tepki daha! Pompeo'nun açıklamaları ikiyüzlü ve ahmakça

Sözcüsü Behram Kasımi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarının "ikiyüzlü ve ahmakça" olduğunu belirtti.

"İKİYÜZLÜ VE AHMAKÇA"

Kasımi, İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Pompeo'nun ikiyüzlü ve ahmakça sözlerinin propaganda amacı taşıdığı belli. İran halkı birlik ve beraberlikleri sayesinde sizin perde arkasındaki tüm komplolarınızı boşa çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

Pompeo'nun açıklamalarını "İran'ın iç işlerine müdahale" olarak değerlendiren Kasımi, "Uluslararası anlaşmalara aykırı bu sözler ABD'nin bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik attığı bir adımdır." ifadesine yer verdi.

POMPEO, İRAN HÜKÜMETİNİ MAFYAYA BENZETMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün yaptığı bir konuşmada, İran'da rejim karşıtı gösterileri desteklediklerini ifade etmiş ve İranlı üst düzey yetkililerin karıştığını iddia ettiği yolsuzluklara işaret ederek "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer bir şey tarafından yönetildiğini gösteriyor." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

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