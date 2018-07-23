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Trump'tan ABD medyasına ‘bozuk’ nitelendirmesi

ABD Başkanı , geçen hafta Helsinki’de Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ABD medyasında çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, sahte haber ve 'bozuk medya' açıklamasını yaptı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 16:54
Trump'tan ABD medyasına ‘bozuk’ nitelendirmesi

ABD Başkanı , geçen hafta Helsinki'de Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ABD medyasında çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, sahte haber ve 'bozuk medya' açıklamasını yaptı.

"SAHTE HABERLERİ HATIRLAYIN"

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ile yaptığım toplantıdan olumsuz bir şekilde bahseden sahte haberleri hatırlayın. Vazgeçtiğim her şeyden olumsuz bir şekilde söz ettiğinde hatırladım. Hiçbir şeyden vazgeçmedim. Sadece iki ülke için gelecekteki faydalardan bahsettik. Ayrıca, çok iyi anlaştık, bu da 'bozuk medya' dışında iyi bir şey" ifadelerini kullandı.


Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, 2016 yılından göreve başlamasından bu yana Amerikan medyasına yönelik defalarca ağır eleştiriler getirerek, yalan haber ödülleri vereceği ve 'hepiniz yok olacaksınız' açıklamasını yapmıştı.

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Trump'tan ABD medyasına ‘bozuk’ nitelendirmesi
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