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açıklarındaki in bekleyişi sürüyor

kara sularında botları arızalanan Afrikalı 40 , Tunus açıklarındaki bir gemide 11 gündür bekleyişlerini sürdürüyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 23:49
Tunus açıklarındaki 40 Afrikalı göçmenin bekleyişi sürüyor

kara sularında botları arızalanan Afrikalı 40 , Tunus açıklarındaki bir gemide 11 gündür bekleyişlerini sürdürüyor.

Tunus Kızılayı'nın ülkenin güneyindeki sahil kenti Zarzis Ofisi Üyesi Şemseddin Merzuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus açıklarında kurtarılan 40 göçmenin 'ndan 3 kilometre açıkta Tunus Petrol Şirketi'ne ait bir gemideki 11 günlük bekleyişinin sürdüğünü aktardı.

Merzuk, Tunus hükümetinden kabul bekleyen göçmenden 8'inin kadın, 2'sinin de hamile olduğunu aktardı.

Göçmenler arasında , Bangladeş, Gana, Kamerun, Sahili, Senegal ve vatandaşları olduğunu belirten Merzuk, Tunus Kızılayı'nın göçmenleri iki günde bir ziyaret ederek, insani yardım, gıda ve sağlık desteğinde bulunduğunu söyledi.

Merzuk, göçmenlerin sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak gemideki "kötü şartlar" nedeniyle bir an önce karaya ulaştırılmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Tunus makamları, göçmenlerin durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Tunus kara sularında botları arızalanan Afrikalı 40 yasa dışı göçmen, Tunus sahiline çıkmayı reddetmiş, Avrupa ülkelerinin kendilerini kabul etmesini istediklerini belirtmişti. Ancak ve Malta göçmenleri kabul etmeyi reddetmişti.

Bunun üzerine göçmenler Tunus'taki Zarzis Limanı açıklarına getirilmişti. Göçmenler şimdi Tunus tarafından kabul edilmeyi bekliyor.

Tunus, İtalya kıyılarına yakın konumu nedeniyle, umuda yolculuk için 'de tehlikeli yolculuğa çıkan yasa dışı göçmenlerin uğrak noktası olarak dikkati çekiyor.

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Tunus açıklarındaki 40 Afrikalı göçmenin bekleyişi sürüyor
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