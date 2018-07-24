13 yaşındaki çocuğa İsrail kurşunu

İsrail
işgal ettiği topraklarda tüm dünyanın gözü önünde katliamlarına devam ediyor. İsrail askerleri bu kez 13 yaşındaki bir çocuğu şehit etti. İsrail askerlerinin, Batı Şeria
'nın Ed-Dehişe Mülteci Kampı
'nda açtığı ateş sonucu Filistinli Erkan Sair Mezher şehit oldu. Beytüllahim'in Beyt Cala beldesindeki El-Huseyn Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Beytüllahim'in güneyinde yer alan Ed-Dehişe Mülteci Kampı'nda çıkan olaylarda Mezher, İsrail askerlerinin gerçek mermilerine hedefi oldu. Kaynaklar, Filistinli çocuğun göğsüne isabet eden kurşun sonucu şehit olduğu bilgisini verdi. Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin, dünsabah Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın yaptığını, baskın nedeniyle İsrail askerleri ile belde sakinleri arasında arbede yaşandığını aktardı. TOPRAĞA VERİLDİLER
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs
'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Mezher için dün cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi, doğum yeri olan Ed-Dehişe Filistin Mülteci Kampı'na getirildi. Ailesinin son kez veda ettiği şehit çocuk Mezher'in cenazesi, yüzlerce Filistinli tarafından omuzlarda taşındı. Tekbir ve İsrail karşıtı sloganlarla kabristana getirilen cenaze, dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan Gazze
Şeridi sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve dün şehit olan 26 yaşındaki Filistinli Kerem Arafat'ın cenazesi de defnedildi.