ABD'de devlet hapishanesi açık arttırma ile 600 bin dolara satıldı!

New York yetkilileri, Kanada sınırına yakın bir devlet hapishanesinin 600.000 dolarlık bir açık artırmada satıldığını söylediler.

Eyalet İdare Ofisi, Franklin County'deki Chateaugay (SHAT'-uh-gay) Tutukevi'nin, yerel belediye binasında yapılan bir açık artırmada Montreal'de faaliyet gösteren Adar Investment Inc. tarafından Salı günü satın alındığını söyledi.



Eyalet İdare Ofisi yetkilileri, hapishaneyi satın alan şirketin, 99 dönümlük araziyi Yahudi çocuklar için yaz kampı olarak kullanacağını belirtiğini açıkladı.

Tesis, Quebec sınırının hemen güneyindeki Route 11 üzerinde yer alıyor.

GEREKÇE: MAHKUM SAYISI AZALDI

Orta güvenlikli hapishane, New York Valisi Andrew Cuomo'nun eyaletteki azalan mahkum nüfusundan dolayı birkaç cezaevini kapatma planı dahilinde dört yıl önce bu ay kapatılmıştı.