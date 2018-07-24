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ABD'de devlet hapishanesi açık arttırma ile 600 bin dolara satıldı!

yetkilileri, sınırına yakın bir devlet hapishanesinin 600.000 dolarlık bir da satıldı. Hapishaneyi Montreal'de faaliyet gösteren Adar Investment Inc. tarafından Salı günü satın alındığını söyledi.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 22:52 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 22:54
ABD'de devlet hapishanesi açık arttırma ile 600 bin dolara satıldı!

yetkilileri, sınırına yakın bir devlet hapishanesinin 600.000 dolarlık bir da satıldığını söylediler.
, Franklin County'deki Chateaugay (SHAT'-uh-gay) Tutukevi'nin, yerel belediye binasında yapılan bir açık artırmada Montreal'de faaliyet gösteren Adar Investment Inc. tarafından Salı günü satın alındığını söyledi.

Eyalet İdare Ofisi yetkilileri, hapishaneyi satın alan şirketin, 99 dönümlük araziyi Yahudi çocuklar için yaz kampı olarak kullanacağını belirtiğini açıkladı.
Tesis, Quebec sınırının hemen güneyindeki Route 11 üzerinde yer alıyor.

GEREKÇE: MAHKUM SAYISI AZALDI
Orta güvenlikli hapishane, New York Valisi Andrew Cuomo'nun eyaletteki azalan mahkum nüfusundan dolayı birkaç cezaevini kapatma planı dahilinde dört yıl önce bu ay kapatılmıştı.

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ABD'de devlet hapishanesi açık arttırma ile 600 bin dolara satıldı!
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