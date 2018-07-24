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Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nda

Dışişleri Bakanı , Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelmek üzere Cumhurbaşkanlığı’na gitti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 10:50
Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda

Dışişleri Bakanı , Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gitti.

MUSTAFA AKINCI ŞLE BİR ARAYA GELECEK!

Kıbrıs konusunda ileride atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere KKTC'ye gelen Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelecek. Görüşmenin ardından saat 11.00'de Çavuşoğlu ve Akıncı ortak basın toplantısı düzenleyecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ortak basın toplantısının ardından adadan ayrılması bekleniyor.

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Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda
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