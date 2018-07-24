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'den 'nin barış planı için 'işe yaramaz' değerlendirmesi

'in Riyad Mansur, "'nin teklif edeceği barış planı ile ilgilenmiyoruz çünkü masada yok, mülteciler masada yok." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 01:46
Filistin'den ABD'nin barış planı için 'işe yaramaz' değerlendirmesi

'in Birleşmiş Milletler () Riyad Mansur, '''nin teklif edeceği barış planı ile ilgilenmiyoruz çünkü masada yok, mülteciler masada yok." dedi.

Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin oturumunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı '' yanlısı'' ve ''ABD'nin Filistin halkına Arap ülkelerinden daha fazla yardım ettiği'' yönündeki açıklamalarını eleştiren Mansur, Haley'in müttefiklerine ''kibirli bir şekilde hakaret ettiğini'' söyledi.

Mansur, Haley'in ''İsraillilerden daha fazla İsrailli olduğu'' değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlilerin ABD'nin barış planlarını görmeden ve okumadan reddettiği eleştirilerine karşılık Mansur şunları kaydetti:

''ABD'nin teklif edeceği barış planı ile ilgilenmiyoruz çünkü Kudüs masada yok, mülteciler masada yok. UNRWA ABD'nin kendi eylemleriyle ortadan kalkacak, yerleşim birimleri onlar için aşağı yukarı kabul edilebilir. İki devletli çözümden bahsedilmiyor. Öyleyse masada ne kaldı? Bu nedenle işe yaramaz bir planla ilgilenmek istemiyoruz.''

Mansur, ''ABD'nin tek taraflı eylemlerinin barışa götürmeyeceğini'' de sözlerine ekledi.

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Filistin'den ABD'nin barış planı için 'işe yaramaz' değerlendirmesi
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