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Al Sani, May ile görüştü

Şeyh Temim bin , ’da ile görüştü.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 21:10 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 21:13
Katar Emiri Al Sani, İngiltere Başbakanı May ile görüştü
Şeyh Temim bin , 'ye 3 günlük resmi ziyaret düzenliyor. Al Sani ziyaretinin ikinci gününde başkent 'da İngiltere ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Katar Emiri, güvenlik, savunma ve ekonomik konuların ele alındığı görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Al Sani, İngiltere Başbakanı May ile melesi, 'nin durumu ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
Katar Emiri Al Sani'nin Londra temasları kapsamında, İngiliz bakan ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.
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Katar Emiri Al Sani, İngiltere Başbakanı May ile görüştü
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