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'de --- ortak deniz tatbikatı

ordusu , ve 'nin de katılımıyla 'de ortak askeri tatbikat başlatıldığını duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 23:58

ordusu , ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin () de katılımıyla 'de ortak askeri tatbikat başlatıldığını açıkladı.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, " Cevabı 2018" adı verilen tatbikata Mısır, ABD, Suudi Arabistan ve BAE'ye ait özel deniz kuvvetleri birliklerinin katıldığını belirtti.

Tatbikatın birkaç gün süreceğini kaydeden Rifai, , ve 'nin de tatbikata gözlemci olarak katıldığını aktardı.

Rifai, deniz tatbikatının mayınlarla nasıl başa çıkılacağı, güvenlik yöntemleri, mayın arama ve bulma ekipmanlarının tanıtılması gibi bir dizi teorik dersler ile başladığını ifade etti.

Mısır Ordu Sözcüsü ayrıca tatbikat kapsamında şüpheli gemilerin aranması ile plaj saldırıları konusunda eğitim verildiğini ve tatbikata katılan ülkelerin özel kuvvetleri arasında ortak etkinliklerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Mısır ve ABD donanma güçleri Nisan 2017'de de Kızıldeniz'de "Kartalın Selamı 2017" isimli ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

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Kızıldeniz'de Mısır-ABD-Suudi Arabistan-BAE ortak deniz tatbikatı
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