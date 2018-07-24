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yıllarca beni taciz etti’

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018
‘Madonna yıllarca beni taciz etti’
Ünlü ABD'li şarkıcı 'nın da başı taciz iddialarıyla dertte: 53 yaşındaki eski İngiliz manken Amanda Cazalet, popun kraliçesi olarak kabul edilen Madonna'nın geçmişte yıllarca kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. 1990'da Madonna'nın "Justify My Love" şarkısının klibinde rol alan Cazalet, ünlü şarkıcının o yıllardan sonra kendisine yazdığını iddia ettiği aşk mektuplarını da iddiasına kanıt olarak gösterdi. Cazalet, Madonna'nın yazdığını söylediği bir aşk mektubunu geçen ay 50 bin dolar karşılığında açık artırmada satmıştı.
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‘Madonna yıllarca beni taciz etti’
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