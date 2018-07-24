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öldü’ iddiası

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Giriş Tarihi: 24.7.2018
‘Prens Philip öldü’ iddiası
Sosyal medyada İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi 'in öldüğü iddiasının çığ gibi yayılmasının ardından 'nın telefonlarının kilitlendiği ortaya çıktı. İngiliz basınına göre 97 yaşındaki Philip'in öldüğü haberleri ayrıca 92 yaşındaki 'i de çileden çıkardı. gazetesinin haberine göre; dedikoduların yayılmasının ardından Kraliçe Elizabeth ile eşi Prens Philip 10 dakikalık telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çiftin aralarında bu tarz yalan haberlerle nasıl baş edecekleri konusunda fikir alışverişi yaptıkları öğrenildi.
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‘Prens Philip öldü’ iddiası
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