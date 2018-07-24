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ile askeri iş birliğini artırmayı hedefliyor

Savunma Bakanı Sergey Şoygu,"Helsinki'de gerçekleşen Rusya- zirvesinin, Washington ve üyesi ülkelerle olan askeri iş birliğimizin derinleştirilmesine ivme katacağını düşünüyoruz." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 23:21
Rusya NATO ile askeri iş birliğini artırmayı hedefliyor

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı ile Başkanı 'ın Finlandiya'da yaptığı zirvenin Rusya'nın üyesi ülkelerle askeri iş birliğinin derinleştirilmesini hızlandıracağını bildirdi.

Şoygu, Bakanlıkta yaptığı açıklamada, Putin ve Trump'ın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı görüşmenin Rusya'nın NATO üyesi ülkelerle askeri iş birliğini etkileyeceğini belirterek, "Helsinki'de gerçekleşen Rusya-ABD zirvesinin, Washington ve NATO üyesi ülkelerle olan askeri iş birliğimizin derinleştirilmesine ivme katacağını düşünüyoruz." dedi.

NATO üyesi ülkelerin 'da askeri hava tatbikatlarını arttırdığına dikkati çeken Şoygu, bu bölgede NATO askerlerinin sayısının 2 binden 15 bine çıktığı bilgisini paylaştı.

Şoygu ayrıca ABD'nin yardımıyla Avrupa'da Finlandiya, Estonya, Polonya, ve 'da siber operasyon merkezleri oluşturulduğunu ifade etti.

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Rusya NATO ile askeri iş birliğini artırmayı hedefliyor
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