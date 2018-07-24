Srebrenitsa’nın simge annesi Hatice hayatını kaybetti

Bosna
Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda eşi ve iki oğlunu kaybeden ve adalet arayışında sembol isimlerden olan Hatice Mehmedovic
vefat etti. Saraybosna'da tedavi gördüğü klinikte yaşamını yitiren Memedovic, Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı olarak görev yapıyordu. Mehmedovic, "Artık anne olamayacağım. Torunum olmayacak. Oğlum olmayacak. Bu mutlulukların ne anlama geldiğini bilemeyeceğim" ifadeleriyle hafızalara kazınmıştı. 66 yaşındaki Mehmedovic'in vefatı Boşnak halkını üzüntüye boğdu. Mehmedovic'in cenazesi yarın Çarşı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Bektici'de toprağa verilecek. 'DAVASI İLELEBET DEVAM EDECEK'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Hatice Mehmedovic'in vefatı nedeniyle Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Çavuşoğlu, "Onu hep Srebrenitsa kurbanları için adalet arayan biri olarak hatırlayacağız. Onun davası ilelebet devam edecek. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.