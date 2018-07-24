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Trump uyardı: lere müdahale edebilir

Başkanı : "'nın gelecek lere etki etmek için çaba göstereceğine dair çok ciddi kaygılarım var. Benden daha fazla hiçbir Başkanın Rusya'ya karşı daha sert olmadığını göz önünde bulundurursak, sert bir şekilde Demokratları destekleyeceklerdir. Kesinlikle Trump'ı istemiyorlar"

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 22:18
Trump uyardı: Rusya seçimlere müdahale edebilir

Başkanı , ABD'de yapılacak bir sonraki lerde 'nın, Demokratların lehine seçimlere müdahale etmeye çalışabileceğini belirterek, "Kesinlikle Trump'ı istemiyorlar!" ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir sonraki seçimlere müdahale edebileceği yönünde uyarıda bulundu.

Trump, paylaşımında "Rusya'nın gelecek seçimlere etki etmek için çaba göstereceğine dair çok ciddi kaygılarım var. Benden daha fazla hiçbir Başkanın Rusya'ya karşı daha sert olmadığını göz önünde bulundurursak, sert bir şekilde Demokratları destekleyeceklerdir. Kesinlikle Trump'ı istemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de özellikle Demokratlar, Rusya'nın, Trump'ın kazandığı başkanlık yarışında seçimlere müdahale ettiği yönündeki tartışmayı devam ettiriyorlar.

Trump, Rusya Devlet Başkanı ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirvede yaptığı açıklamalar yüzünden ABD'de Kongre ve medya tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Kendisinin Rusya ile yakın ilişki içerisinde olduğu yönündeki eleştirileri ciddiye almayan Trump, Rusya Devlet Başanı Vladimir Putin'i, sonbaharda Washington'a gelmesi için davet ettiğini duyurmuştu.

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Trump uyardı: Rusya seçimlere müdahale edebilir
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