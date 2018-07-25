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Senatosundan 'ya karşı yasa hazırlığı!

Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin, 'ya yönelik yaptırımları artıran ve "Ulusal Rusya Tehdidine Karşı Koyma Merkezi" ile bünyesinde "Yaptırım Koordinatörlüğü" kurmayı öngören bir yasa tasarısı hazırlığında olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 09:40
ABD Senatosundan Rusya'ya karşı yasa hazırlığı!

Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ile New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez'in üzerinde çalıştığı tasarı ilerleyen günlerde oylamaya sunulacak.

Senatörlerin ofislerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, söz konusu tasarıyla 'ya yönelik mevcut yaptırımların uygulanmasında Kongrenin aktif rol almasının sağlanması ve 'ya yönelik yeni yaptırımlar getirilmesinin amaçlandığı duyuruldu.

"ABD OLARAK ULUSUMUZU SAVUNACAĞIMIZI..."

Açıklamada, "'in Amerikan gücü, etkisi ile iç ve dış güvenlik menfaatlerine meydan okuma niyetini açık ettiği gibi olarak ulusumuzu savunacağımızı oldukça açık bir şekilde göstermeliyiz ve Rusya'nın geleceği için stratejik bir gereklilik olarak gördüğü Batı demokrasisini yıpratma çabalarına karşı koymada tereddüt etmemeliyiz." ifadesine yer verildi.

Senatörlerin açıklamasında, tasarıda Rusya'nın enerji ve finans sektörünün yanı sıra Rus kamu borçlarına, oligarşisine ve siber faaliyetlerine yönelik ek yaptırımların bulunacağı kaydedildi.

"ULUSAL RUSYA TEHDİDİNE KARŞI KOYMA MERKEZİ"

Tasarıda, Rusya'nın ABD'de dezenformasyon yapmasına karşı konulması konusunda tedbirlerin yer alacağı bildirilen açıklamada, "Ulusal Rusya Tehdidine Karşı Koyma Merkezi" ve bünyesinde "Yaptırım Koordinatörlüğü" kurulmasının teklif edileceği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin NATO'dan çekilmesi için yönetimin Senatodan onay alması koşulunun tasarıda olacağının ifade edilmesi dikkati çekti.

Ayrıca açıklamada, yönetime Rusya'ya karşı Avrupa'daki demokratik kurumlara yardım etme yetkisi verileceği de vurgulandı.

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ABD Senatosundan Rusya'ya karşı yasa hazırlığı!
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