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ABD'den ''

Bakanı Pompeo, "ABD, müttefikleri, ortakları ve uluslararası toplumla birlikte 'nın Kırım'ı ilhak etme girişimini reddediyor." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 23:36
ABD'den 'Kırım Deklarasyonu'

Bakan Mike Pompeo, 'nın Kırım'ı ilhakına ilişkin "ABD, müttefikleri, ortakları ve uluslararası toplumla birlikte Rusya'nın Kırım'ı ilhak etme girişimini reddediyor." açıklamasını yaptı.

"" başlığı ile paylaşılan açıklamada , Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmeye kalkışarak bir ülkenin sınırlarının güç kullanılarak değiştirilmeyeceğini öngören uluslararası prensipleri ihlal ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Beyannamesi'nin sınırların güç kullanılarak değiştirilmeyeceğine ilişkin maddeyi Rusya'nın da kabul ettiğini hatırlatan Pompeo şu ifadeleri kullandı:

"1940 'nda olduğu gibi ABD, Kremlin'in uluslararası hukuka aykırı olarak güçle elde ettiği topraklar üzerinde egemenlik iddiasında bulunmasını reddettiğine yönelik politikasını yeniden teyit ediyor. ABD, müttefikleri, ortakları ve uluslararası toplumla birlikte Rusya'nın Kırım'ı ilhak etme girişimini reddediyor ve 'nın toprak bütünlüğü sağlanana kadar bu politikasını sürdürmeyi vadediyor."

Rusya'ya "uluslararası hukuka uyma ve Kırım'ı işgalden vazgeçme" çağrısı yapan Pompeo, "Rusya, büyük bir ulusa yakışmayacak şekilde davrandı ve kendini uluslararası toplumda yalnızlaştırmayı seçti." ifadelerini kullandı.

Pompeo, bugün Senato Dışilişkiler Komitesi'nde katıldığı oturumda da aynı ifadeleri kullandı.

Welles Deklarasyonu, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin, Baltık ülkeleri Estonya, Litvanya ve 'yı işgal etmesi üzerine, dönemin ABD Summer Welles tarafından 23 Temmuz 1940'ta yayımlanmış ve burada söz konusu işgal reddedilmişti.

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ABD'den 'Kırım Deklarasyonu'
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