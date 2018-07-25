Eski istihbarat görevlilerine engel

Beyaz Saray
Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump
'ın, eski Başkan Barack Obama
dönemindeki istihbaratın önemli isimlerinin gizli belgelere erişim izinlerini iptal edebileceğini bildirdi. Sanders gerekçenin bu isimlerin "siyasallaşması" olduğunu ifade etti. Sanders, eski CIA Direktörü John Brennan
'ın yanı sıra eski FBI Direktörü James Comey, eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, eski Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Michael Hayde ve eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice gibi isimlerin gizli belgelere erişim izinlerinin iptal olabileceğini söyledi.