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Eski istihbarat görevlilerine engel

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Eski istihbarat görevlilerine engel
Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı 'ın, eski Başkan dönemindeki istihbaratın önemli isimlerinin gizli belgelere erişim izinlerini iptal edebileceğini bildirdi. Sanders gerekçenin bu isimlerin "siyasallaşması" olduğunu ifade etti. Sanders, eski CIA Direktörü 'ın yanı sıra eski FBI Direktörü James Comey, eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, eski Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Michael Hayde ve eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice gibi isimlerin gizli belgelere erişim izinlerinin iptal olabileceğini söyledi.
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Eski istihbarat görevlilerine engel
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