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Facebook yasaklı olduğu ülkede merkez kuruyor

Facebook, yasaklı olduğu 'de, ve teknoloji alanında yeni fikir ve girişimleri desteklemek üzere "inovasyon kuluçka merkezi" kuracağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 11:30
Facebook yasaklı olduğu ülkede merkez kuruyor

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yapılan açıklamada şirketin 'in Cıciang eyaletinde kuracağı "inovasyon kuluçka merkezi"nin "Çinli programcıları, mucitleri ve yeni girişimleri desteklemeyi amaçladığı" belirtildi.

Merkezin, şirketin daha önce Fransa, Brezilya, Hindistan ve 'de kurduğu "kuluçka merkezlerine" benzer yapıda olacağı ifade edildi.

Facebook'un 'da kayıtlı şirketinin çatısı altında, 30 milyon dolar sermayeyle kurulacak merkezin Çinli grubu Alibaba'nın merkezinin de bulunduğu Hangcou şehrinde olacağı kaydedildi.

PROTESTOLARDA KULLANILMASI YASAK GETİRDİ

Çin, Facebook'un inovasyon kuluçka merkezlerinin bulunduğu ülkeler arasında sosyal paylaşım sitesinin yasaklı olduğu tek ülke konumunda bulunuyor.

Pekin yönetimi, 2009'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki aktivistlerin bağımsızlık yanlısı protestolarda siteyi aktif olarak kullanmasının ardından Facebook'u tamamıyla bloke etme kararı almıştı.

Çinli kullanıcılar, Facebook yerine WeChat, QQ gibi yerli alternatif sosyal paylaşım ağlarını kullanıyor.

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Facebook yasaklı olduğu ülkede merkez kuruyor
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