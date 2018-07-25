Irak’ta 2 haftada 14 gösterici öldü

Irak
'ın güneyinde kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik
ve elektrik kesintilerini protesto
amacıyla başlayan, ardından başkent Bağdat
'a da sıçrayan gösteriler şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybetmesine, 700'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.
Irak'ta Şii nüfusun yoğun olarak bulunduğu ülkeyi petrolüyle besleyen Basra'da, İran
'ın elektrikleri kesmesinin ardından, yüksek orandaki işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğunu da kapsayan protestolar patlak verdi. Halkın, hiçbir hizmet ve iş fırsatı sunmayan hükümete "artık yeter" dediği bu gösteriler, kısa sürede güneydeki diğer kentlerle başkent Bağdat'a da sıçradı.
Kentlerdeki yerel yönetim binalarına girmeye çalışarak, yetkililerden hesap sormak isteyen göstericiler, güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Sert müdahale karşısında göstericiler, üzerinde "Ordu vatanın koruyucusudur, hırsızların hamisi değil" yazan pankartlar açtı.
Anadolu Ajansı'na konuşan Irak parlamentosuna bağlı İnsan Hakları Komitesi üyesi Fazıl Garravi, yaklaşık 2 haftadır süren gösterilerde 14 kişinin öldüğünü, 470'i güvenlik güçlerinden 742 kişinin yaralandığını söyledi.