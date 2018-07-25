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'da yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı başkanlığında başkent Tahran'da toplanan Hükümet Heyeti üyelerinin aldığı kararla Merkez Bankası Başkanlığına Abdunnasır Himmeti atandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 13:55
İran'da yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu

Yasa dışı faaliyet gösteren finans kuruluşlarına karşı verdiği mücadele dolayısıyla Seyf'den övgüyle söz eden Ruhani, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Himmeti'ye çalışmalarında para politikası, dünya bankalarıyla iyi ilişkiler kurma, finansal anlaşmaların yapılması ve döviz rezervinin korunması gibi konulara öncelik vermesi tavsiyesinde bulundu.

'daki muhafazakarlar ülkedeki ekonomik krizden Ruhani hükümetini sorumlu tutuyor. Bu adımıyla Ruhani, bir süredir eleştiri konusu olan ekonomi ekibinde ilk değişikliği yapmış oldu.

Ruhani'yi destekleyen bazı reformistler her ne kadar Cumhurbaşkanı'nın ekonomi yönetiminde zaafları olduğunu söylese de asıl sorunun idari değil yapısal olduğunu ileri sürüyor.

Abdunnasır Himmeti kimdir?

İran'da özel sigortacılığın mimarı olarak bilinen Himmeti (61),Londra Üniversitesinde ekonomi doktorası aldı. Tahran Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Himmeti, 12 yıl İran Merkez Sigortası Başkanı olarak görev yaptı. 7 yıl Sina Bankası Genel Müdürlüğü yapan Himmeti, daha sonra İran Milli Bankası Genel Müdürü olarak çalıştı. Himmeti, Ruhani hükümeti sonrası 5 yıl İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Ekonomi Komitesi üyesi oldu.

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İran'da yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu
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