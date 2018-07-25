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İşgalci , 'da terk ettiği yerlere geri dönüyor

'in 2005'te 'nın Cenin kentinde dönemin Başbakanı 'un kararıyla boşalttığı yasa dışı yerleşim birimlerine Yahudi yerleşimcilerin dönmeye başladığı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 18:46
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da terk ettiği yerlere geri dönüyor

'daki yasa dışı yerleşimlerden sorumlu Filistinli hükümet yetkilisi Gassan Daglas, 2005 yılında Batı Şeria'nın kuzeyindeki 4 yerleşim biriminin boşaltılmasıyla bölgeden çıkan Yahudi yerleşimcilerin eski yerlerine dönmeye başladıklarını söyledi.

Daglas, hükümeti ve parlamentosunda yerleşimcilerin dönüşünü isteyenlerin bulunduğunu belirtti.

İSRAİL HÜKÜMETİNE SİYONİSTLER HAKİM

Durumun oldukça tehlikeli olduğunun altını çizen Daglas, terör ve aşırılık konusunda Siyonist lobinin İsrail hükümetine tamamen hakim olduğuna ve İsrail ordusunun sadece yasa dışı yerleşimcilere hizmet ettiğine dikkati çekti.

Daglas, Filistinlilere karşı şiddet ve saldırılar sırasında, İsrail ordusunun daima Yahudi yerleşimcilerin yanında yer alarak, onları savunduğunu, bu konuda görüntülü delillere sahip olduklarını vurguladı.

, 2005'te "İlişkiyi koparmak" adını verdiği plan çerçevesinde ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim bölgelerini boşaltma kararı almıştı.

Yerleşimcilerin dönmeye başladığı ifade edilen Tirselle-Sanor yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri, Fundukumiyye köyüne ait arazilerin gasbedilmesi yoluyla 1977'de kurulmuştu.

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İşgalci İsrail, Batı Şeria'da terk ettiği yerlere geri dönüyor
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