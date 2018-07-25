Japonya’yı sıcak vurdu: 65 ölü

YAĞIŞ
ve fırtınaya 220 kayıp verdikten bir hafta sonra sıcak hava
dalgasının etkisine giren Japonya
'da, son bir haftada aşırı sıcaklara bağlı ölenlerin sayısı 65'i buldu. Yangın
ve Afet Yönetim Masası tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya tarihinde görülmemiş sıcak hava dalgasına bağlı olarak hastanelere başvuranların sayısı da 22 bin 647 olarak kayıtlara geçti. Ölenlerin arasında, dışarıda ders yaptıkları esnada fenalaşarak yaşamını yitiren 6 yaşında bir çocuğun bulunması ise kamuoyunda tartışma yarattı. Japon hükümeti de tüm okullara klima taktırılmasını kararlaştırdı. Başkent Tokyo yakınlarındaki Kumagaya'da ölçülen 41.1 derecelik sıcaklık ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olarak tarihe geçerken, Tokyo'da sıcaklıkların 40 derece üzerinde hissedildiği ve havaların ağustos ayında da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısı yapıldı.