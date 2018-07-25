Kızıldeniz'de Mısır-ABD-Suudi Arabistan-BAE ortak deniz tatbikatı

Mısır ordusu ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de katılımıyla Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat başlatıldığını açıkladı.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, "Kartal Cevabı 2018" adı verilen tatbikata Mısır, ABD, Suudi Arabistan ve BAE'ye ait özel deniz kuvvetleri birliklerinin katıldığını belirtti.

TÜRKİYE VE KKTC'DEN ORTAK ASKERİ TATBİKAT

Tatbikatın birkaç gün süreceğini kaydeden Rifai, Ürdün, Pakistan ve Güney Kore'nin de tatbikata gözlemci olarak katıldığını aktardı.

Rifai, deniz tatbikatının mayınlarla nasıl başa çıkılacağı, güvenlik yöntemleri, mayın arama ve bulma ekipmanlarının tanıtılması gibi bir dizi teorik dersler ile başladığını ifade etti.

Mısır Ordu Sözcüsü ayrıca tatbikat kapsamında şüpheli gemilerin aranması ile plaj saldırıları konusunda eğitim verildiğini ve tatbikata katılan ülkelerin özel kuvvetleri arasında ortak etkinliklerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Mısır ve ABD donanma güçleri Nisan 2017'de de Kızıldeniz'de "Kartalın Selamı 2017" isimli ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti.