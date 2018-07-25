‘Mavi Balina’ suç sayıldı

Türkiye'de 142 gencin intihar
ıyla bağlantılı olabileceği ifade edilen "Mavi Balina
" oyunu için Brezilya'da yeni düzenleme. Dünya çapında çok sayıda gencin intihar etmesine neden olduğu belirtilen oyun, ağır suç kapsamına alındı. Ülkede artık intihara teşvik suç sayılacak. Mavi Balina oyunu ve benzeri şekilde ölüme sebep olanlar ağır şekilde cezalandırılacak.
Belçika
'da 1867'de yürürlüğe giren ceza yasası, günün koşullarına uymadığı gerekçesiyle değiştirildi. Yasada en dikkat çeken, "İntihar oyunu" olarak bilinen "Mavi Balina" (Blue Whale Challenge) adlı oyunla ilgili madde oldu. Uluslararası Polis Örgütü'nün (İnterpol), Belçika'da 18 gencin Mavi Balina oynadığını tespit ederek resmi makamları uyarması ve Belçika Savcılığı'nın da geçen yıl yaptığı uyarının ardından ceza yasasında değişikliğe gidildi.
Yeni yasa ile Mavi Balina oyunu ve benzeri şekilde kişilerin ölümüne sebep olanlar ağır şekilde cezalandırılacak. Savcılık polise, ebeveynlere ve okullara bu oyun konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Sosyal medyada oynanan 50 aşamalı oyunda gençlere kendilerine acı vermeleri, korku filmi izlemeleri, gece yarısı uyanmaları gibi talimatlar veriliyor. Son talimat ise oyuncunun kendi yaşamına son vermesi. Bu nedenle, Mavi Balina'dan medyada "intihar oyunu" olarak söz ediliyor.