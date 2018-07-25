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'da 6 can aldı

'nın Damaturu bölgesinde aşırı yağışların etkisi ile oluşan de 6 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 13:53
Nijerya'da sel 6 can aldı

ülkesi 'nın Damaturu bölgesini etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı de 6 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Damaturu Koordinatörü Alhaji Musa Jidawa, bölgede meydana gelen selin günlük hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.

Aşırı yağışların neden olduğu selde 2'si çocuk toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Jidawa, selde yüzlerce ev ve iş yerinin zarar gördüğünü kaydetti.

Jidawa, selin etkilediği bölgeye acil yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

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Nijerya'da sel 6 can aldı
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