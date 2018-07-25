Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Pakistan'da patlama 28 ölü

'da patlama 28 ölü

'ın Ketta kentinde kalabalık bir oy kullanma merkezi dışında meydana gelen patlamada 25 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 10:18
Pakistan'da patlama 28 ölü

'ın güneybatısında Kuetta kentinde bir oy kullanma merkezi dışında meydana gelen patlamada 28 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, polis, Belucistan'ın başkenti Kuetta'da intihar saldırısı düzenlemek üzere oy kullanma merkezine girmek isteyen bir kişinin, güvenlik görevlileri tarafından engellenince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini bildirdi.


ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Seçmenlerin oluşturduğu uzun kuyruk yakınında düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Kuetta Emniyet Müdürü Abdülrezzak Çeema, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlerden 5'inin polis memuru olduğunu söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.


Peşaver eyaletinde ise kadın sandık görevlilerinin kavga etmesinden dolayı bir sandıkta seçimlere ara verildi.

Pakistan Genel Seçimleri çalışmaları çok kanlı olmuştu. Birçok seçim mitinginde bombalar patlamış, ülke genelinde en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan'daki yangın faciasından dehşete düşüren kareler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pakistan'da patlama 28 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN