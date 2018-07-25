Pakistan'da patlama 28 ölü

Pakistan'ın güneybatısında Kuetta kentinde bir oy kullanma merkezi dışında meydana gelen patlamada 28 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, polis, Belucistan'ın başkenti Kuetta'da intihar saldırısı düzenlemek üzere oy kullanma merkezine girmek isteyen bir kişinin, güvenlik görevlileri tarafından engellenince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini bildirdi.





ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Seçmenlerin oluşturduğu uzun kuyruk yakınında düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Kuetta Emniyet Müdürü Abdülrezzak Çeema, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlerden 5'inin polis memuru olduğunu söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Peşaver eyaletinde ise kadın sandık görevlilerinin kavga etmesinden dolayı bir sandıkta seçimlere ara verildi.



Pakistan Genel Seçimleri çalışmaları çok kanlı olmuştu. Birçok seçim mitinginde bombalar patlamış, ülke genelinde en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.