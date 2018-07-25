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'da lere kan bulaştı

'da Milli Müslüman Liginin (MML) milletvekili adayı Faysal Nedim, ofisine düzenlenen el bombalı saldırıda yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 09:29
Pakistan'da seçimlere kan bulaştı

'da Milli Müslüman Liginin (MML) milletvekili adayı Faysal Nedim, ofisine düzenlenen el bombalı saldırıda yaralandı.

OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLARKEN...

Polis yetkilisi Adil Çandio, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ülkenin güneyindeki Latifabad'da oy kullanma işleminin başlamasına saatler kala Nedim'in ofisine el bombası attığını açıkladı.

Nedim ve şoförü, ofise girdikleri sırada düzenlenen saldırıda yaralandı. İkili, çevredeki hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

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Pakistan'da seçimlere kan bulaştı
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