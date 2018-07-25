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’da, uçak düştü: 2 ölü

'nın başkenti yakınlarında Zlin-326 uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 09:31
Rusya’da, uçak düştü: 2 ölü

'nın başkenti yakınlarında Zlin-326 uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

OLAY MOSKOVA'DA MEYDANA GELDİ

Rusya'nın başkenti Moskova'da Zlin-326 hafif motorlu uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Moskova'nın Serpukhov ilçesi yakınlarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunuyordu. Bakanlığının çalışanları ve özel arama kurtarma ekipleri olay yerine gelerek çalışmalara başladı. Olayla ilgili soruşturma komisyonu açıldı. Olayın detayları araştırılıyor.

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Rusya’da, uçak düştü: 2 ölü
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