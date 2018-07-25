Samanyolu’nun kayıp kardeşi bulundu

Samanyolu
Galaksisi'nin kayıp kardeşinin bulunduğu bildirildi. ABD'li bilim insanları araştırmada, Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda galaksisinin, 2 milyar yıl önce devasa bir galaksiyi "lime lime ederek yediği" sonucuna vardı. Andromeda'nın parçalara ayırdığı bu büyük galaksiden geriye kanıt olarak gösterişli bir kuyruğun; yıldızlardan oluşan görünmez bir halenin kaldığı belirtildi. Andromeda'ya kurban giden bu galaksiye M32p adı verildi. M32p'nin, z aman içerisinde Samanyolu ile birleşen herhangi bir galaksiden en az 20 kat büyük olduğu düşünülüyor.